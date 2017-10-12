وظائف جديدة شاغرة لدى فنادق هيلتون في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في محافظة جدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– حارس أمن.

– مشرف المغسلة.

– وكيل الحجوزات.

– سائق مركبات الضيوف.

– مشغل الهواتف.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)







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