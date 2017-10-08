وظائف جديدة شاغرة لدى مجموعة باسمح في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة بعدد من التخصصات، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الحلول: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– موظف مستودع: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2017م.

وأشارت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا ).







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