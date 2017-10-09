وظائف جديدة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مندوب مشتريات.

– عامل حمية.

– أخصائي العلاج التنفسي.

– ممرض ثالث.

– كاتب جناح.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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