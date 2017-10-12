وظائف جديدة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تخطيط المعدات: درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علم المواد)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الدكتوراه.

– محلل علم البيانات: درجة الدكتوراة في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

– منسق المشروع: درجة البكالوريوس في مجال الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م.

وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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