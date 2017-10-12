وظائف شاغرة بفروع مجموعة باسمح في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للرجال في عدد من التخصصات، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة فأدنى، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من “الرياض، والدمام، والقصيم، والطائف”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سائق رافعة شوكية (الدمام).

– ممثل الحسابات الرئيسية للمبيعات (الرياض).

– مشرف مبيعات الجملة (الطائف).

– ممثل الحسابات الرئيسية للمبيعات (القصيم).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2017م.

وأشارت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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