وظائف شاغرة لدى المراعي للألبان في حائل والخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الأعلاف النباتية (الخرج).

– مساعد أول مدير المزرعة (حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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