وظائف شاغرة لدى شركة السيف بهذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس، أو الشهادات التقنية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، ونجران.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساح كمية بواقع (وظيفتين / الرياض): درجة البكالوريوس في الهندسة.

– رئيس وحدة التخطيط (نجران): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2017م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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