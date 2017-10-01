وظائف شاغرة لدى شركة رضوى الغذائية في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رضوى الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، بمسمى “بائع فان”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “المدينة المنورة، وجدة، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فأدنى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)







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