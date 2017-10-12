وظائف شاغرة لدى شركة سراكو في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من الخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وبريدة، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التوظيف (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، علم النفس)، أو ما يعادلها.

– فني كيميائي (بريدة): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الكيمياء.

– فني بيولوجية طبية (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص البيولوجية الطبية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).







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