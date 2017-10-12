وظائف شاغرة لدى شركة ABB بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة “ABB” السعودية – المتخصصة بمجال التصنيع الرقمي وتكنولوجيا منتجات الطاقة والبنية التحتية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في فروع الشركة المنتشرة وعدد من مشاريعها بمناطق المملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو الاتصالات).

– مستشار سلامة الموقع (الدمام): درجة البكالوريوس في الهندسة.

– تنفيذي مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو تكنولوجيا المعلومات).

– مدير أول مشروع حقل ضغط الغاز (الدمام): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية، أو الصناعية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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