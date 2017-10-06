وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس والشهادات التقنية فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والظهران”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الشؤون المالية- الرواتب (الرياض).

– فني صيانة أنظمة الخروج (تبوك).

– فني صيانة الطائرات (الظهران).

– مهندس دعم هندسي (الظهران).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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