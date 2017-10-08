وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة زين في 7 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، ضمن برنامج “التدريب على المبيعات”، لمدة تسعة أشهر، للخريجين من حمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس، وذلك للعمل في المدن التالية:

– الرياض (رجال / ونساء).

– جدة (رجال).

– مكة المكرمة (رجال).

– المدينة المنورة (رجال).

– القصيم (رجال).

– الدمام (رجال).

– الجبيل (رجال).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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