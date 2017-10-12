وظائف شاغرة للجنسين في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف إدارة التغيير: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم التطوير الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– أخصائي التطوير وتنمية الموارد البشرية (للنساء): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، والتقنية، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

وأوضحت الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :