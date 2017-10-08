وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول تطوير الأعمال (للرجال): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الحاسب الآلي، نظام المعلومات)، أو في أي مجال ذي صلة.

وأوضحت الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا).







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