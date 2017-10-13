وظائف شاغرة للجنسين لدى تدريس القابضة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تدريس القابضة بالرياض عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، والأفضلية للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للعمل بمقر الشركة وعدد من المدارس التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– (طبيب مدرسي، ممرض / للجنسين):

1. خبرة في التخصص.

2. إتقان اللغة الإنجليزية.

3. السمات القيادية وتحمل ضغط العمل.

4. بكالوريوس تخصص مطابق للوظيفة كحد أدنى.

5. حاصل على شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

6. إقامة قابلة للتحويل (لغير السعوديين).

– (مشرف إداري / رجال):

1. السمات القيادية وتحمل ضغط العمل.

2. بكالوريوس تخصص حاسب آلي كحد أدنى.

3. خبرة في إدارة المشاريع وإعداد مؤشرات الاداء وإدارة الجودة.

4. إتقان اللغة الإنجليزية.

5. خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

ودعت الشركة الراغبين والراغبات بالتقديم ممن تنظبق عليهم الشروط المذكورة تعبئة نموذج طلب التوظيف بموقع شركة تدريس القابضة الإلكتروني: (هنا http://tadreesholding.com/Careers.htm )







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