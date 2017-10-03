وظائف شاغرة للجنسين لدى مراكز مطمئنة بالقصيم وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز مطمئنة للطب النفسي والاستشارات والتدريب والإعلام، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من القصيم، وجازان.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف وفق التخصصات التالية:

– تمريض (القصيم).

– أطباء نفسيين (للجنسين / جازان).

وأوضحت المجموعة، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على عناوين البريد الإلكتروني التالية:

– وظائف القصيم: (motmaena.hr@gmail.com).

– وظائف جازان: (prof.alhabib@gmail.com).

وللاستفسارات يرجى الاتصال على الإدارة العامة للمجموعة: (0112296669) .







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