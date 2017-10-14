وظائف شاغرة للسعوديات بمراكز جنى في مكة وأبو عريش

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز بناء الأسر المنتجة “جنى” المتخصصة بمجال العمل الاجتماعي، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديات، وذلك للعمل بفروع المراكز النسائية التابعة لها في كل من “مكة المكرمة، وأبو عريش”.

وأبرزت المجموعة، أن ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– سكرتاريا واستقبال (مكة المكرمة):

1. سعودية الجنسية.

2. تحمل شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3. إلمام تام باستخدام برامج الكمبيوتر.

4. القدرة على تحمل ضغوط العمل.

– مستخدمة/ عاملة نظافة (أبو عريش):

1. سعودية الجنسية.

2. المؤهلات غير محددة.

3. الدوام من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 عصراً.

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم ممن تنطبق عليهن الشروط المذكورة إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مكان إقامة المتقدمة على البريد الإلكتروني التالي: (Jobs@jana-sa.org).







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