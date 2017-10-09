وظائف شاغرة للسعوديين والخليجيين بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والخليجيين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ثالث التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

– مدير ثان للمشروع البحثي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الرعاية الصحية، الهندسة، إدارة الأعمال).

– باحث أول علم الأوبئة: درجة الماجستير في تخصصات: (الأوبئة، أو الإحصاء الحيوي).

– باحث ثالث علم الأوبئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم الوبائية، أو الإحصاء الحيوية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2017م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :