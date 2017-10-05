وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة الدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تخطيط صدى القلب: درجة البكالوريوس في تخصص طب القلب التطبيقية، أو المجالات ذات الصلة.

– كبير أخصائيي الإحصاء الحيوي في إدارة البحوث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الإحصاء الحيوي، علم الوبائيات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول إحصاء في إدارة البحوث: درجة الماجستير فأعلى في تخصصات: (الإحصاء الحيوي، علوم البيانات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلا اضغط (هنا )







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