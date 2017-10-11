وظائف صحية شاغرة للجنسين بمجمع الملك عبدالله الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة- عبر موقعه الإلكتروني- توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين (للرجال والنساء)، على نظام التشغيل الذاتي.

وأوضح أن ذلك وفق تخصصات “صيدلة، أخصائي غير طبيب، تمريض”، للعمل بمقر المجمع في محافظة جدة.

وأبرز المركز، أن شروط المطلوبة للوظائف هي:

– التأهيل الأكاديمي حسب التخصصات.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

– التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية يكون ساري المفعول.

– اللياقة البدنية والكشف الطبي.

وأوضح المجمع، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 25 محرمم 1439هـ وحتى تاريخ 8 صفر 1439هـ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :