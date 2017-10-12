وظائف فنية إدارية شاغرة لدى سار في النعيرية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة النعيرية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل المحطة: شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصص ذي صلة، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية التنفيذية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)







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