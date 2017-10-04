وظائف فنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل مكينات: شهادة الدبلوم فأدنى في تخصصات: (الميكانيكية، أو الكهربائية، أو الكهروميكانيكية).

– فني عينات مراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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