وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، وجدة، وينبع، وجازان”.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم الصيانة (جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية، أو الكهروميكانيكية).

– مدير السلامة والصحة والبيئة (ينبع): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– مشرف أول أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– مسؤول أعمال الدعم والموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في المجالات ذي الصلة.

– فني الكهروميكانيكية (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهروميكانيكية، أو الكهربائية، أو الميكانيكية).

– أخصائي أول التوظيف (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

أفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :