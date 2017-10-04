وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الكلية التقنية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تكنولوجيا الصيانة: شهادة الكلية التقنية في مجال ذي الصلة.

– مسؤول أعمال الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات (الإدارة، الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :