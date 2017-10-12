وظائف فنية وإدارية شاغرة للنساء لدى مؤسسة التدريب التقني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفر عدد من الوظائف الفنية الإدارية الشاغرة للنساء، والمطلوب إشغالها عن طريق المسابقة، للعمل في المدن التالية: (محايل عسير، والزلفي، والأفلاج، وبيشة، وجازان).

وأكدت المؤسسة أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

– أمين صندوق (الزلفي، بيشة): مؤهل دبلوم محاسبة من الكليات التقنية، أو مؤهل بكالوريوس محاسبة.

– محاسب مساعد (محايل عسير، الزلفي، بيشة): مؤهل دبلوم محاسبة من الكليات التقنية، أو مؤهل بكالوريوس محاسبة.

– أمينة مستودع (محايل عسير، الزلفي، الأفلاج، بيشة، جازان): مؤهل دبلوم محاسبة من الكليات التقنية، أو مؤهل دبلوم إدارة مكتبية من الكليات التقنية، أو مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال.

– سكرتير (محايل عسير، الزلفي، الأفلاج، بيشة): مؤهل دبلوم إدارة مكتبية من الكليات التقنية، أو مؤهل دبلوم سكرتير تنفيذي من معهد الإدارة العامة.

– فني أجهزة حاسب أو شبكة (محايل عسير، الأفلاج): على مؤهل دبلوم الدعم الفني من الكليات التقنية، أو مؤهل بكالوريوس حاسب.

وأوضحت المؤسسة، أن ذلك وفق الإجراءات التالية:

1- قبول الطلبات على الوظيفة اعتباراً من تاريخ 25 محرم 1439هـ وحتى تاريخ 29 محرم 1439هـ.

2- تقديم الطلبات يكون من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت (هنا).

3- التقديم على الوظيفة يكون على المسمى الذي يطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات واللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة.

4- المستهدفون للتقديم على الوظائف المعلنة هم القاطنون في نفس المدينة التي بها الوظيفة مع تقديم ما يثبت ذلك، ولن يقبل أي متقدمة على هذه الوظيفة من خارج المدينة.

5- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحرير اللذين سيحددان في وقت لاحق حسب ما تراه لجنة الاحتياج.

6- بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدمة رقم الطلب آلياً وعليها طباعته والاحتفاظ بها وإرفاقها مع أوراقها الرسمية عند المقابلة.

وأوضحت المؤسسة أنه لمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغطي (هنا).







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