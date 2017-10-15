وظائف للمعيدين والمعيدات في كلية الآداب بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة “معيد”، والمخصصة لقسم الشريعة والدراسات الإسلامية تخصص (الكتاب والسنة/ الفقه وأصوله) طالبات عدد (2)، ولتخصص (الكتاب والسنة/ الفقه واصوله/ الدراسات القضائية) طلاب عدد (3)، للعام الدراسي 1439/ 1438هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المذكوره أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ المتقدمة عن (30) سنة.

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب كلية الآداب والعلوم الانسانية- شطر الطلاب بمبنى (112) غرفة (547)، أو على البريد الإلكتروني التالي: (Art-gs@kau.edu.sa) .







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