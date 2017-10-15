وظائف نسائية شاغرة لدى مدارس دور الذكر بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدارس دور الذكر الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للسعوديات، بمسمى: “معلمة مدود، ومعلمة نون ساكنة، ومعلمة تمهيدي، ومعلمة ابتدائي، ومشرفة أنشطة، ومسؤولة مقصف”، وذلك للعمل في الفترة المسائية بمقر المدارس بحي السليمانية في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المدارس، أن شروط الوظائف هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة قد اجتازت دورات التجويد.

– الأولوية لمن لديها دبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم.

– إتقان تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت إدارة المدارس، أن على الراغبات بالتقديم ممن تنطبق عليهن الشروط إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (dar.qran@gmail.com) .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :