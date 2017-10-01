وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الزامل للصناعة بالدمام

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة الزامل للصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مهندس مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الميكانيكية).

مهندس تخطيط الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

مهندس لحام: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية (لحام / تعدين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا.







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