وظائف هندسية شاغرة للرجال لدى الاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تنفيذ الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.

– خبير هندسة تصميم الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات (الاتصالات، الالكترونيات، وهندسة الحاسوب).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط: (هنا)







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