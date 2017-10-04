وظائف هندسية شاغرة للرجال لدى الاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تنفيذ الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.
– خبير هندسة تصميم الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات (الاتصالات، الالكترونيات، وهندسة الحاسوب).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.
ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط: (هنا)