وظائف هندسية وإدارية بفروع شركة سيمينس في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة والشركات المتعاقدة معها في كل من “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق المكتب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، والأعمال التجارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مبيعات – إدارة الطاقة (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس الخدمة الميدانية (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية).

– مدير الحسابات الرئيسية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة أو ما يعادلها.

– مدير الخدمات الإقليمي (جدة): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).







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