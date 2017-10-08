وظائف هندسية وفنية لدى شركة السيف بالرياض ونجران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، ونجران.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الصيانة وتخطيط قطع الغيار (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مشرف ورشة عمل (وظيفتين / نجران): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– مدير الصيانة (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2017م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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