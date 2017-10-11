وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف” –عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في الصيانة أو ما يعادلها.

– مهندس كهرباء (تصميم): درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– مشرف المخزن: شهادة الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة أو ما يعادلها.

– منسق سلامة مقاول الموقع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة أو ما يعادلها.

– مهندس إزالة الخلل: درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

– مهندس تصميم ميكانيكي: درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

– فني أول اهتزاز: شهادة الدبلوم في الصيانة.

– مفتش: شهادة الدبلوم في التفتيش أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2017م

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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