وظيفة إدارية جديدة لدى الراجحي الاستثمارية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الدولية القابضة للاستثمار الراجحي الاستثمارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى رئيس حسابات، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







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