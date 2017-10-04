وظيفة إدارية شاغرة لدى الزامل القابضة في الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “سكرتير تنفيذي”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة + إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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