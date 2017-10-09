وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة المراعي بالخرج

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “المراعي للألبان”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، بمسمى “مدير أول تطوير المنتجات”، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص غذائي، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا)







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