وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة عِلم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “عِلم” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير أنظمة خدمات عمليات تكنولوجيا المعلومات”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها “شركة إمداد” في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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