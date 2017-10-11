وظيفة إدارية شاغرة لدى مجموعة البحري بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية -مجموعة البحري- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “أخصائي إدارة المخاطر”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول عبر هذا الرابط التالي: (هنا)







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