وظيفة إدارية شاغرة لدى نسما القابضة بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “جامع الاستلام”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحملة شهادات الدبلوم في تخصصات (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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