وظيفة إدارية شاغرة للرجال لدى شركة عِلم بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “عِلم” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير برنامج”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأعمال التجارية، والهندسة، والتمويل)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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