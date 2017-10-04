وظيفة إدارية شاغرة للرجال لدى شركة عِلم بالرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة “عِلم” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير برنامج”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأعمال التجارية، والهندسة، والتمويل)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).