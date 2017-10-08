وظيفة تعليمية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفّر وظيفة تعليمية شاغرة، بمسمى “أخصائي أول التربية الخاصة”، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص التربية الخاصة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :