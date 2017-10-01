وظيفة سائق شاغرة في جامعة المؤسس

وظيفة سائق شاغرة في جامعة المؤسس

2017/10/01
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة التطوير الإداري بجامعة الملك عبدالعزيز – عبر موقع الجامعة الإلكتروني – توفر وظيفة شاغرة على بند الاجور فئة (أ) رقمها (240) بمسمى “سائق”، وترغب الإدارة إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة، وذلك فق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لائقًا طبيًا.
4- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى.
5- أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

وأوضحت الإدارة، أن التقديم على الوظيفة سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1439/01/13هـ، بمقر إدارة التطوير الإداري بمبنى الإدارة العامة لدى الموظف/ عادل بن دخيل الله الحارثي – غرفة رقم (3030)، ولمدة ثلاثة أيام.

 

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