وظيفة شاغرة للرجال لدى شركة عِلم في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “عِلم” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى مستشار أول فني (الخصوصية وأمن المعلومات)، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها، أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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