وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين بشركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، بمسمى “مدير مجموعة المنتجات”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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