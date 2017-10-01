وظيفة صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة نورة – عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة صحية شاغرة، بمسمى “أخصائي أول – سلامة المرضى وإدارة المخاطر”، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (جودة الرعاية الصحية، الرعاية الصحية المهنية)، أو أي مجال ذي الصلة.، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2017م.

وقالت إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل على الرابط التالي: (هنا)







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