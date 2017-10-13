وظيفة فنية شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة فنية شاغرة للرجال، بمسمى “كيميائي- متخصص في الأسمنت”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الكيميائية، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 9 ديسمبر 2017م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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