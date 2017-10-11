وظيفة للسعوديين والمقيمين لدى الراجحي الاستثمارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الدولية القابضة للاستثمار الراجحي الاستثمارية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والخليجيين والمقيمين (الرجال / والنساء)، بمسمى “محلل أول استثمار”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المالية أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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