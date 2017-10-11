وظيفة معيدة شاغرة لدى كلية الآداب بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة (معيدة)، والمخصصة لقسم التاريخ تخصص تاريخ طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1439/1438هـ، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص التاريخ / التاريخ والحضارة الإسلامية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS.

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب مشرفة قسم التاريخ بالسليمانية بمبنى الجوهرة رقم (56) غرفة رقم (226) الدور الأول أو على العنوان البريدي 42803 جدة (21551)، أو على البريد الإلكتروني: (history-section@hotmail.com)، وذلك من تاريخ 1439/1/20هـ إلى 1439/2/20هـ، خلال الدوام الرسمي، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.







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