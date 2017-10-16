وعدت ولم توفِ.. نايف الحربي يطالب برواتب 8 أشهر

المواطن - وليد السلولي - الرياض

أكد والد الطالب الموظف لدى شركة للأثاث الخشبي، نايف الحربي، أنه تم إبرام عقد وظيفي مدعوم من صندوق الموارد البشرية مع ابنه نواف الحربي في تاريخ 2/ 6/ 1437هـ، حيث ينص العقد على تدريب مجموعة من الطلاب بمكافأة شهرية يصل قدرها إلى نحو 3000 ريال تسلم نهاية كل شهر بالتاريخ الميلادي، موضحًا إلى أنه استمر لمدة 8 أشهر دون الراتب الذي تم الاتفاق عليه.

وأكد نايف الحربي، أثناء تصريحات إلى “المواطن“، أن ابنه نواف سبق وأن ذهب وتواصل مع المسؤولين لدى الشركة ولكن لم يوفوا بوعودهم، مشيرًا إلى أن القضية تخص ابنه ومجموعة من زملائه، حيث إنه تم التقدم بشكوى رسمية لدى مكتب العمل في شرق الرياض، وبعد مراجعة الشكوى لعدة أيام تم توجيهه إلى إدارة التسوية الودية.

وأضاف أنه عندما حضر إلى الجلسة تفاجأ بعدم حضور الخصم؛ وبناءً على ذلك تم توجيهه إلى دائرة أخرى بموعد جديد.

“المواطن” تحتفظ بتفاصيل التواصل مع والد الطالب نواف الحربي ونسخ من العقود التي تم الاتفاق عليها.







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