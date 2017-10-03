المواطن - وكالات

أعلن التلفزيون العراقي قبل قليل وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.

والمعروف أن جلال طالباني هو الرئيس السابع للعراق، والرئيس الكردي الأول في تاريخ العراق.

جلال طالباني تم اختياره رئيسًا للحكومة العراقية الانتقالية في 6 أبريل من سنة 2005، حيث اختير لهذا المنصب من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية العراقية وتم قبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات في 22 أبريل 2006.

يعرف جلال طالباني في صفوف الأكراد باسم مام جلال (العم جلال) وأطلق عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً وذلك لذكائه وتصرفه السليم، يعد واحداً من أبرز الشخصيات الكردية العراقية.

ولد جلال طالباني عام 1933 قرب أربيل مقر حكومة إقليم كردستان العراق وهو زعيم مخضرم شارك في مساعي الأكراد لتقرير مصيرهم.







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