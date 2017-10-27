وفاة الشيخ محمد لطفي الصّباغ بالرياض

المواطن - شريف النشمي - الرياض

توفي صباح اليوم الجمعة، الشيخ محمد بن لطفي الصباغ، أستاذ علوم القرآن والحديث بكلية التربية بجامعة الملك سعود – بالرياض عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

وأبو لطفي، محمد بن لطفي بن عبداللطيف بن عمر بن درويش بن عمر بن درويش بن محمد بن عمر بن محمد ياسين الصباغ، عالم سلفيٌّ، وفقيه شافعيٌّ، وداعية مربٍّ، ووجيه مُصلِح، من عُلَماء العربيَّة وأُدَبائها، وهو باحثٌ ومحقِّق، وكاتبٌ ومصنِّف، وخَطيبٌ ومحاضِر، من الفُصَحاء الأَبْيناء.

وقرأ القرآن كله على رواية حفص مرتين على القارئ المتقن الشيخ سليم اللبني – رحمه الله – قراءة مستوفية لأحكام التجويد. ثم قرأ على شيخ القراء في بلاد الشام الشيخ كريم راجح الذي كتب له إجازة بالإقراء. تلقى العلوم الإسلامية على علماء دمشق من أمثال الشيخ حسن حبنَّكة، والشيخ صالح العقاد، والشيخ محمد خير ياسين، والشيخ زين العابدين التونسي، والشيخ عبدالوهّاب دبس وزيت، وغيرهم.

وعمل الشيخ محمد لطفي الصّباغ في التدريس الجامعي أربعاً وثلاثين عاماً، درس فيها مادتي علوم الحديث، وعلوم القرآن، ودرس في بعض السنوات النحو، والبلاغة، والأدب، والمكتبة العربية، كما أشرف على عدد من الطلاب في الدراسات العليا، وناقش عدداً من الرسائل الجامعية، وشارك في لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية مرات عديدة، وكذلك فقد كان عضواً في لجنة جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وشارك في التوعية الإسلامية في الحج سنوات عدة، كما كانت له مشاركات في التلفاز السعودي والإذاعة السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاماً وحتى الآن.

وحضر الشيخ محمد لطفي الصّباغ عدداً كبيراً من المؤتمرات العلمية والإسلامية في سوريا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وألمانيا، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.

وقدم العديد من الإنجازات منها:

* التصوير الفني في الحديث النبوي. وهي رسالته لنيل درجة الدكتوراه.

* الابتعاث ومخاطره.

* أبو داوود: حياته وسننه.

* أحاديث القصاص: لابن تيمية -عليه رحمة الله- بتحقيقه.

* أخلاق الطبيب.

* الموضوعات الكبرى: لملا علي قاري.. بتحقيقه.

* أسماء – رضي الله عنها – ذات النطاقين.

* أقوال مأثورة وكلمات جليلة (مجلدين).

* أم سليم.

* الإنسان في القرآن الكريم.

* أيها المؤمنون: تذكرة للدعاة.

* بحوث في أصول التفسير.

* تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي.

* تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: للسيوطي بتحقيقه.

* تحريم الخلوة بالأجنبية.

* التشريع الإسلامي وحاجتنا إليه.

* توجيهات قرآنية في تربية الأمة.

* الحديث النبوي: مصطلحاته، بلاغته، كتبه.

* خواطر في الدعوة إلى الله.

* رسالة أبي داوود إلى أهل مكة: تحقيق.

* سعيد بن العاص: بطل الفتوح وكاتب المصحف.

* كتاب الضعفاء والمتروكين: للدارقطني بتحقيقه.

* فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر.

* القرامطة: لابن الجوزي.. بتحقيقه.

* كتاب القصاص والمذكرين: لابن الجوزي بتحقيقه.

* قضايا في الدين والحياة والمجتمع.

* الآلئ المنثورة: للزركشي بتحقيقه.

* لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير.

* مختصر المقاصد الحسنة: للزرقاني بتحقيقه.

* معركة شقحب.

* من أسباب تأخر العمل الإسلامي.

* من صفات الداعية.

* المناهج والأطر التأليفية في تراثنا.

* نداء للدعاة.

* نظرات في الأسرة المسلمة.

* وقفات مع الأبرار.

* يوم الفرقان: يوم بدر.

ووصفه شيخُه علي الطنطاوي بقوله: “إنه أحد الفرسان الثلاثة الذين عرفتهم تلاميذَ صغاراً، وأراهُم اليوم ويراهم الناس أساتذةً كباراً: عصام العطار، وزهير الشاويش، ومحمد لطفي الصباغ.. وهو معروفٌ بفضله الذي يبدو في آثار قلمه، وفي بَيانه الذي يظهر دائماً على لسانه، وفي علمه الذي يشهَدُ به عارفوه، ويستفيدُ منه تلاميذُه، فهو رجلٌ قد جمع سَعَةَ الاطِّلاع، وجَودَة الإلقاء، وسَلامَةَ اللغة، والبُعدَ عن اللَّحْن، وهو مُحدِّث موفَّق في الإذاعة والرائي، ومُدرِّس ناجحٌ في الجامعة وفي الجامع، ظاهرُ المكان، مُتميِّز الرَّأي في النَّدوات الإسلامية، عاملٌ دائبٌ في حَقل الدعوة إلى الله، قادرٌ على توضيح المسائل وتقريبها إلى الشبَّان، وهو سَليمُ العَقيدة، سَلفيُّ المشرَب، مثل أَخَوَيه عصام وزهير، وفَّقَهُم الله جميعاً وقَوَّاهُم وأكثر من أمثالهم”.







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